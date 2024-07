Ny singel fra Bodø-artisten ROVAS

Bodø-artisten Kristine Flem Willassen har nylig fullført et år som låtskriver ved den prestisjetunge skolen LIMPI i Lillehammer.

Fredag lanserer hun sin andre singel under artistnavnet ROVAS Låta heter Deja Vu og handler om kjærlighetssorg. Et tema som ikke er ukjent for Willassen, som har skrevet om kjærlighetssorg siden hun var 12 år gammel, til tross for at hun på den tiden aldri hadde hatt en romantisk relasjon.

Willassen har en forkjærlighet for skandinavisk pop, og henter inspirasjon fra artister som Dagny og Astrid S.

Torsdag 11. juli kan du høre henne live på Dama Di klokken 22.30.

Låta slippes fredag 12. juli. Den hører du forøvrig på Radio 3 samme dag, henholdsvis klokken 07.15 og 14.15.

Bli bedre kjent med Bodø-artisten her: