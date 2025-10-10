Ny sjanger, nytt navn, nytt album og ny turne

Kjært barn har mange navn. Det kan man definitivt si om Jørgen Nordeng, aka Joddski, Jørg1, Tungtvann og så videre. Nå prøver han seg også på en helt ny sjanger.

Etter mange år i hiphop-verdenen for det meste under artistnavnet Joddski skal nå Jørgen Nordeng prøve seg på noe helt nytt.

Fredag 10. oktober slipper han sitt nye album «Kjærlighetsspråk».

Ikke bare er det første gang under sitt eget navn, altså Jørgen Nordeng, men for første gang i en helt ny sjanger.

Så til de om hadde gledet seg til å laise det opp, en hot mor eller noen i den kategorien vil nok bli skuffet.

Jørgen Nordeng har nemlig i sitt nye album skiftet helt beite, og debuterer som visesanger. Det nye albumet skal han markere med konserter på Ørnes og Beddingen i Bodø denne helga.

Vi fikk besøk og tok en prat med Nordeng i den forbindelse. Hør hva han hadde å si om den nye plata, den nye sjangeren og konsertene her: