Nye slipp til Svømmehallen

Den nye scenen i Bodø har allerede rukket å sette sammen et spennende program for høsten og våren. Nå er to nye navn klare, blant annet en amerikansk stjerne.

Lissie kommer til Svømmehallen Scene 2. april 2022!

I år er det 10 år siden Lissie tok Bodø og Parken med storm under Parken 2011. Hun har spilt i Bodø to ganger til etter det, men nå kommer hun endelig tilbake.

Søken etter tilknytning slutter aldri. Det driver oss fra fødselen av, og det gjør ikke livet bare interessant, men også verdt å leve. Etter fire album, mangfoldige EP-er og utallige konserter, knytter Lissie fremdeles de sterkeste båndene gjennom musikken, og tilknytningen til Norge er unektelig stor; Lisse er vanvittig populær her i landet, og kan skilte med utsolgte hus gjennom over 10 år. Det er en glede å få henne tilbake i 2022!

Den prisvinnende og anerkjente Illinois-fødte og Iowa-baserte sangeren, låtskriveren og gitaristen klarer også å skape tilknytning være seg på skjermen for David Lynchs Twin Peaks og Peter Farrellys Loudermilk, eller gjennom en av sine utsolgte konserter. Underveis har hun samlet nesten en kvart milliard strømminger og har mottatt utbredt kritikerros fra NEM, The Guardian og NPR, som passende nok skrev «Lissie virker som en erketypisk låtskriver fra California, men egentlig er hun fra Midtvesten». Enten hun klimprer forsiktig på strengene eller spiller kraftakkorder, gjenspeiler hennes velskrevne låter alle aspekter av menneskelige opplevelser – undringen, dramaet, tristessen, triumfen, mørket, lyset og kjærligheten.

Lissie feiret nylig denne tilknytningen gjennom 10th Anniversary Edition av debutalbumet Catching a Tiger og en retrospektiv samling av uutgitt materiale; Watch Over Me (Early Works 2002–2009). Hun jobber for tiden med et nytt album, som kommer ut i 2022.

Det andre slippet er de lokale heltene RSP & Thomax som skal opptre i Svømmehallen den 20. november 2021.

Forrige gang RSP & Thomax tok med seg trivselsmaskinen på tur var det både heseblesende og utsolgt hvor enn de dro. Nå er endelig de nordnorske rapyndlingene tilbake for å gjøre det de kanbest: Levere stemning i alle fasonger til nordlendinger over hele landet!