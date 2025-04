Nytt kapittel for Ida Maria

Ida Maria er tilbake!

Dronningen fra Nesna slipper album til høsten. Temaet? De syv dødssyndene.

27. mars slapp hun den første låta fra albumet – «More». Låta handler om overforbruk, og tar for seg dødssynden grådighet.

Ida Maria er kjent for sine kraftfulle liveopptredener – fullspekket av punkenergi. Hun er inspirert av ikoner som Jimi Hendrix og Janis Joplin, samt moderne rock og punk. Med låter som «I Like You So Much Better When You’re Naked» og «Oh My God» har hun for lengst markert seg på artistkartet.

Nå er hun tilbake – med platinablondt hår og ny musikk i ermet.

Vi har tatt en prat med Ida Maria. Hør innslaget her: