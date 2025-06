OJ Stensland inviterer til latter og tårer på Dama Di

Det blir folk, country og americana-stemning når OJ Stensland inntar Dama Di førstkommende torsdag 12. juni.

Kvelden byr på dystre sangtekster, godt krydret med humor og personlige historier fra livet som musiker.

Stensland, som opprinnelig kommer fra Hamarøy, henter inspirasjon fra egne opplevelser, eget liv og andre artister når han lager musikk. Og det er ingen tvil om hvilken artist som har betydd mest for ham – ordsmeden Tom Waits.

– Musikken hans er organisk og tidløs. Tekstene er fine og rørerende, sier Stensland. Han legger heller ikke skjul på at det hadde vært spennende å møte Waits, men legger til at man kanskje helst ikke bør møte heltene sine. Og han har vel et poeng der.

Om konserten sier Stensland:

– Folk kommer til å få en rå opplevelse hvis de tar turen, og jeg tror de kommer til å sitte igjen med en følelse av å ha ledd og grått en skvett.

Hør innslaget her: