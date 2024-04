Om hundre år er allting glemt, unntatt Ibsen

Bestemoren til Liv Gulbrandsen elsket Henrik Ibsen.

Denne lidenskapen ønsket hun å dele med barnebarnet sitt. Allerede som 5-åring ble Gulbrandsen tatt med på en teaterforestilling for å se Hedda Gabler. Kanskje en noe uvanlig forestilling å ta med et barn på, ettersom forestillingen ender med at hovedpersonen tar sitt eget liv.

Hva var det med Ibsens tematikk som fascinerte bestemoren, og hvilke livsviktige råd ønsket hun å formidle til sitt barnebarn?

Dette dannet grunnlaget for Liv Gulbrandsens forestilling – Hold kjeft, det er Ibsen!

Fredag tar Gulbrandsen veien til Bodø og Stormen.

Vi har tatt en prat med Gulbrandsen i forkant av forestillingen.

Har Ibsen formet den Gulbrandsen er i dag og sist, men ikke minst – Hvilke problemstillinger hadde Ibsen tatt opp om han levde i dag?

Hør innslaget her: