Onkel Per – Får fortsatt julestemning av nisser

Historien om Putti Plutti Pott og det forsvunne trylleskjegget har gledet det norske folk i generasjoner.

For mange er Per Asplins fortryllende julefortelling blitt en nødvendig inngang til julen.

Tidligere var det Per Asplin selv som sto på scenen som onkel Per. I 1996 gikk den folkekjære skuespilleren bort, men han rakk å finne en etterkommer. Etter å ha sett skuespiller Knut Morten Damm på scenen i musikalen A Chorus Line, var valget enkelt. Han innkalte dermed til møte med skuespilleren, som takket ja til å tre inn i rollen. 27 år senere står han fortsatt støtt på scenen som Per og har ingen planer om å gi seg med det første.

Lørdag 11. november ser du han på scenen når Putti Plutti Pott nok en gang inntar scenen i Bodø.

Forestillingen spiller på Stormen Konserthus klokken 12.00, 15.00 og 18.00.

Ta turen for skikkelig julestemning!

Hør praten med «Onkel Per» her: