NETTRADIOPODKASTER 06. september 2025
   
Annonse  

Ønsker å skape internasjonalt samarbeid for lokale artister

mmBenjamin Solås04.09.2025
1000004488
Petter Dahle ønsker å gjøre det enklere å turnere i Nordland. Foto: Eirill DeLonge

Petter Dahle spiller bass i flere lokale bodøband som Joy og Simen Neverdal, nå ønsker artisten å gjøre det enklere for artister å turneere i Nordland.

Gjennom prosjektet Nordic Exchange In Music (Neim) er målet for Dahle å skape vennskapsbånd og samarbeid mellom tilreisende og lokale musikere. Samt gjøre Nordland til et enklere sted å turnere.

For å få fart på prosjektet har han nå hentet inn multimediekunstneren Ben Levin fra USA hvor de skal gjennomføre en rekke arrangementer i Salten de neste to ukene.

Vi tok en prat med Dahle om prosjektet. Hør den her:

Post Views: 972
mm

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 29 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

VIEW ALL POSTS
Annonse

previousNorges mest populære artist kommer tilbake til Bodø

nextDama Di skal ut på norgesturne

ANSVARLIG REDAKTØR:

Benjamin Solås

REKLAME:

755 25 000  / reklame@radio3.no

MUSIKK:

studio@radio3.no

KONTAKT OSS:

Radio 3 Bodø AS
Dronningens gate 7c
8002 Bodø

Telefon: 755 25 000
Epost: studio@radio3.no

Copyright Radio 3 Bodø AS 1997 – 2025

Utviklet av Fairmedia