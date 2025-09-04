Ønsker å skape internasjonalt samarbeid for lokale artister

Petter Dahle spiller bass i flere lokale bodøband som Joy og Simen Neverdal, nå ønsker artisten å gjøre det enklere for artister å turneere i Nordland.

Gjennom prosjektet Nordic Exchange In Music (Neim) er målet for Dahle å skape vennskapsbånd og samarbeid mellom tilreisende og lokale musikere. Samt gjøre Nordland til et enklere sted å turnere.

For å få fart på prosjektet har han nå hentet inn multimediekunstneren Ben Levin fra USA hvor de skal gjennomføre en rekke arrangementer i Salten de neste to ukene.

Vi tok en prat med Dahle om prosjektet. Hør den her: