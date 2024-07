Opptur 2024 er i gang – Dette er forventningene

Opptur 2024 er offisielt i gang, og vi tok turen en halvtime etter åpning.

Der var Sneisen i gang bak spakene, og man kan ikke akkurat si at Bodø-folket strømmet til Opptur for å få med seg første artist.

Likevel var stemningen på topp blant de fremmøtte, som regnet med at det ville fylle seg opp etter hvert.

Vi satt snuta mot baren for å få en prat med de frivillige.

Der ble vi møtt av Endré, Julie, Gabrielle og Hanna.

Noen festivaldeltakere var tidlig ute, og vi tok en prat med en hyggelig venninnegjeng, ikledd glitter

3 av 4 er på Opptur for aller første gang, og forventningene er store.

Like bak møtte vi Andrea og Therese.

Andrea er her for første gang, mens Therese besøkte Opptur i fjor. Opptur 2023 var «vibe», og jentene krysser fingrene for at Opptur 2024 lever opp til forventningene.

Kompisgjengen Mathias, Benjamin og Elias delte sine tanker om årets lineup.

I følge Mathias var den «helt mid» – bedre før, men helt ok.