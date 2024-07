Opptur 2024 – Sirkus, solskinn og ablegøyer

Torsdag 25. juli strømmet hundrevis av mennesker til Solparken for å få med seg Opptur for alle.

Sola skinte og alt lå til rette for en nydelig ettermiddag med allsang, ansiktsmaling, sirkus og sprell.

Først ut på scenen var Plutselig Sirkus. Duoen imponerte med trylling, sjonglering, diablo og ablegøyer.

Stemningen var god blant publikum, som gradvis slapp seg mer løs og bidro med tilrop, latter og applaus.

Et ekstra pluss for småbarnsfamiliene var at barna fikk lov til å prøve seg på sirkusfronten. I etterkant av showet inviterte duoen til en slags workshop, der barna kunne komme og gå som de ville. Dette ble en populær aktivitet, og undertegnede er spent på om duoen får med seg alt av utstyr hjem igjen.

Vi tok en prat med Anna om sirkuslivet:

I publikum fant vi Patrik og hans mor Monika.

Slik oppsummerte de Opptur 2024:

