Oppturfestivalen er komplett

Årets festivalprogram er komplett.

Tidligere i vår kom det fram at MinTrio, Beathoven, Rignes Ronny, Alok, Lemaitre med Kjetil Jansen og Ulrik Denziou Lund, samt K-93 inntar Rådhusplassen siste helga i juli.

Onsdag 18. juni slapp Opptur-festivalen ytterligere 10 artister, og med det er årets prorgram komplett.

AXMO

Den tyske DJ- og produsentduoen AXMO – bestående av André Appel og Morten Juhl – kommer til Oppturfestivalen! Duoen har de siste årene markert seg som en av de mest fremadstormende navnene innen internasjonal EDM, med flere samarbeid med stjerneduoen W&W, flere #1-plasseringer på Beatport og over 38 millioner streams på Spotify.

Dette blir et høydepunkt du ikke vil gå glipp av på årets Opptur!

Kevin Boine

Med over 200 millioner streams, har Kevin Boine vokst seg til å bli en av Nord-Norges yndlinger. Den 32 år gamle artisten fra Tana har opparbeidet seg en lojal og stadig voksende fanskare, og spiller festivaler over hele Skandinavia. Boine spilte sist under Opptur-festivalen 2023 og er nå tilbake.

Chris Guillot

Chris Guillot er en DJ, produsent og låtskriver fra Nord-Norge, med røtter fra Frankrike og Sverige. Oppvokst i en musikalsk familie begynte han å lage musikk allerede som syvåring, og har siden bygget livet sitt rundt musikken. Han deler tiden sin mellom studio og klubbscene.

Josef Bamba

Josef fra Tromsø har besøkt Opptur helt siden første år, han kommer tilbake nok en gang som fast inventar. Med en kommende sommer fylt av festivaljobber på landets største festivaler.

Erik Beranek

Med en sjelden evne til å lese rommet og bygge energi, har Erik Beranek etablert seg som en av Norges mest spennende DJ-navn innen elektronisk musikk.

DJ SOPHEY

Med over 14 år bak spakene er DJ Sophey en av Nord-Norges mest erfarne og allsidige DJs. Bodø-baserte Sophey er kjent for sin smittende energi, publikumsnærhet og signaturmikser med god stemning og allsanggaranti.

MR. WES

Født i Amsterdam og med røtter i Bodø, leverer Mr. Wes en energisk miks av tech house, dype grooves og funky rytmer som får dansegulvet til å koke.

Räven

Med base i Bodø og røtter i både klubb og natur, har Räven etablert seg som en leken og energisk stemme i Nord-Norges elektronika-scene.

Charlie Roennez

Med gigs på legendariske klubber som Bora Bora, Eden og Ocean Beach Ibiza, og som fast DJ for Baccanali Ibiza, har Charlie Roennez satt skandinavisk stemning på verdenskartet.

VIBB COLLECTIVE

Vibb Collective er et musikkollektiv fra Bodø, bestående av Jørgen Mindrum og Marcus Stensland, som bringer ekte klubbstemning til scenen.

Vi har tatt en prat med festivalsjef Ørjan Strand.

Hør innslaget her: