Opptur slapp flere artister

Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt og en etter en så begynner festivalene nå å nærme seg et komplett program.

Siste lokale festial med et stort slipp er Oppturfestivalen som mandag kveld annonserte seks nye artister. Den ene av de lot nok mange seg lure litt av ved første øyekast og trodde kanskje det skulle bli et gledelig gjensyn med en av verdens største DJ’er.

Men bare nesten:

– Steve Aioli

Som Norges kanskje eneste profesjonelle look-alike har den myteomspunnede karakteren Steve Aioli vokst seg frem til å bli et av landets mest kjente ansikt innenfor DJ- og underholdningsbransjen. Med flere festivaler og utallige gigs i både inn- og utland under beltet, er dette en artist som alltid leverer en unik opplevelse – enten han kaster en fersk bløtkake eller leverer et forrykende dynamisk DJ-set. Så får du ikke opplevd Steve Aoki i festivalsesongen, så kan du være sikker på at Steve Aioli stiller og gir deg en

unik opplevelse, publiserte festivalen på sin facebookside.

– Kuselofte

Kuselofte er en Norsk duo som består av Terje Kristensen og Emil Hals. De slapp sin første låt i 2016 og siden den gang har de fått over 100 millioner streams på Spotify. De lager en vanvittig stemning med sine norsk/svenske låter, som driver deg umiddelbart i 100% festmodus, skriver festivalen. ‘

– Erik Beranek

Erik Beranek har i en årrekke vært et kjent navn i musikk Bodø. Etter å ha kickstartet DJ karrieren som 17- åring, har han iløpet av sitt 20 år lange løp, spilt på nattklubber og festivaler, både nasjonalt og internasjonalt. Bodø, Tromsø, Hammerfest, Mo i rana, Riga bare for å nevne noen.Tidlig inspirert av elektronsik musikk, la han raskt sin elsk på stemningen og følelsene som ble skapt av å mikse elementer fra en låt inn i en annen, med å mestre kunsten fikk han raskt muligheten for å snurre plater på byens mange utesteder og ble fort en favoritt! Som resident DJ på noen av lansdelens største og mest populære uteplasser, har han underholdt danseglade mennesker i over to tiår, men har ingen planger om å gi seg enda, postet festivalen. – Josef Bamba Josef Bamba fra Tromsø har besøkt Opptur helt siden første år, han kommer tilbake nok en gang som fast inventar. Med en kommende sommer fylt av festivaljobber på landets største festivaler. Hold dere fast, annonserte festivalen på sine kanaler.

Så kom kanskje en litt overraskende booking som ikke står helt i stil med resten av festivalens konsept. Men etter vår mening kanskje den kuleste bookingen.

– MinTrio

I 2024 feirer MinTrio 10 år med Nordnorsk Fæstpop! Aldri før har de levert en så helsikes fest av en konsert! Med en hel grunnskole med erfaring pakket i ryggsekken, setter de kursen ut i den evige sommerkvelden sammen med vakre, herlige folk som ler, danser og synger av full hals! Sprekere enn noensinne!Det hele startet med tre glade gutter som fikk det djævelsk artig i hverandres selskap,lagde humor og musikk deretter og fant ut at «dette må jo være gøy å få flere folk med på»!Feiringa på hjemmebane blir i Solparken 27. juli klokken 18 og Oppturfestivalen har sagt seg villige til å sponse scene og festrekvisitter! Energien, vitsene og det svært overbevisende publikumsfrieriet er finslipt inn mot sommeren! Energiske opptredener, allsang-garanti, og en solid dose av humor har gjort MinTrio til en folkekjær favoritt. Oppturer og nedturer deles ærlig, og bandet lover en jubileumsfest fylt med fengende melodier, musikalsk kaos, og uutslettelige smil. Det blir, fint, tøft, gøy og rørende, skrev festivalen om bookingen.

Til slutt kom en skikkelig storfisk og det blir et gledelig gjensyn med den danske superstjernen Martin Jensen i Bodø. Dansken spite sist på det som en gang var Bakgårdsfestivalen, en festival drevet av studenter i Bodø for studenter. Han har også spilt på Opptur en gang før i 2017, og uttalte da at han gjerne kom tilbake, det gjør han nå.

– Martin Jensen

Martin Jensen er et av de største DJ-navnene i verden og en av få danske DJ-er som har klart å gjøre drømmen til virkelighet og blitt en internasjonal suksess. I sommer er han klar for opptur, skriver festivalen på sine kanaler.

