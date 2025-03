Paint and Sip i Bodø med FAN

Paint and sip har blitt et populært fenomen de siste årene, og i Bodø har Felles Atelier Nord (FAN) arrangert dette flere ganger.

Konseptet er enkelt: Deltakerne får utdelt maleutstyr, noe godt i glasset og et felles motiv å male. En perfekt og ikke minst morsom date- eller gruppeaktivitet for venner og kolleger. Det kommer til å være instruktører tilstede under hele arrangementet, så man trenger heller ikke være spesielt god til å male. Dette skal være for alle.

Vi har tatt en prat med Mari Pedersen og Astrid Marie Møller fra FAN, som har store planer for atelieret. De ønsker å satse mer på barn og unge – og skape en arena for kreativitet og frihet. For eksempel ved å invitere ungdom som sliter med å følge opp skolen, ikke har funnet sin plass eller opplever utenforskap.

Det blir spennende å se hvor veien går videre for FAN.

Hør intervjuet med Pedersen og Møller her: