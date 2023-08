Parken Dag 1 – Rare henvendelser, treningsøkt for programlederen og «litt for såpete antibac»

Parken 2023 er godt i gang, kveldens siste artist har akkurat gått på scenen og med det oppsummerer vi fredagen med et skikkelig smell!

Først tok vi en prat med Elisabeth Berg.

Hun er artistansvarlig under årets festival og kunne avsløre de rareste forespørslene artistene har kommet med så langt:

Da festivalen åpnet dørene sto utegående reporter Benjamin Solås klar.

Han hadde som mål å løpe inn sammen med førstemann i køen.

Sjekk ut livesendingen her eller hør et lite utdrag fra intervjuet:

Røde Kors er som alltid på plass under festivalen for å sørge for at alle har det bra.

Vi tok en prat med Marthe (til høyre), som har lang erfaring med å hjelpe til på Parken:

Vi tok også en prat med festivaldeltaker Julianne.

Hun har deltatt på Parken flere ganger og deler sine beste festivaltips, samt Parken-minner: