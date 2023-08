Parken med Dagny: – Jeg elsker støvler!

Tromsø-jenta Dagny trives i Bodø og gleder seg til å spille på Parken.

Vi har tatt en prat med den fremragende artisten om låtslipp, rare festivalopplevelser og den gode gamle feiden mellom «brødrene» Bodø og Tromsø.

Den prisvinnende artisten ble også årets mest spilte artist på radio i 2020 og 2021! Ikke overraskende om man setter på låter som Heartbreak In The Making, Somebody eller Love You Like That.

Vi ba også Dagny dele sine aller beste festivaltips. Kort oppsummert besto disse tipsene av:

Drikk vann! Festivaler er en god unnskyldning til å ha på seg støvler. Ha det gøy.

Hør hele praten med Dagny her: