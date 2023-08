Parken med deLillos: – Jeg ser ingen grunn til å pensjonere meg

Sammen med band som Ragarockers, DumDum boys og Jokke & Valentinerne, blir deLillos omtalt som en av de fire store innen norsk rockemusikk.

Dette er imidlertid ikke overraskende om man blar gjennom bandets mange utgivelser. Hvem har vel ikke sunget med til «Min beibi dro av sted, Tøff i pysjamas og Neste sommer?

Bandet debuterte i 1984 og til neste år kan deLillos feire 40- års jubileum og skal vi tro vokalisten selv, har han ikke planer om å pensjonere seg med det første.

Vi har holdt på for lenge. Vi kan ikke stoppe nå. Det er for sent.