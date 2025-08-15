Parkenfestivalen stenger to scener og avlyser konserter

Dette er en pressemelding skrevet av Parkenfestivalen. Du kan høre pressemeldingen nederst i saken.

Amfiet og Skogen stenges. Parkscenen og Svømmehallen scene holdes åpen.

Verdens beste publikum!

Vi er fryktelig lei oss, men på bakgrunn av løpende dialog med meteorologer det siste døgnet er det gjort en faglig vurdering som betyr at vi ser oss nødt til å stenge Amfiet (Hovedscena) og Skogen i dag fredag den 15. august 2025.

Rapportene vi har på det været som er i vente, gjør at det ikke er teknisk forsvarlig å gjennomføre på disse scenene i dag fredag 15. august.

Hovedscena, Amfiet og Skogen stenges og kun kritisk personell får oppholde seg her. Dette handler ikke om sikkerhet for personell eller publikum, men at sikringstiltakene som må gjøres umuliggjør den tekniske produksjonen.

Dette betyr at Molly Sandén, Primal Scream og Faithless utgår, men Wolfmother avslutter Parkscenen.

De andre områdene (Parkscena, Svømmehallen Scene og SNN-loungen) er åpne for publikum og konsertene gjennomføres.

Morgendagen går som planlagt.

Dette er en forferdelig lei situasjon. Vi har i Parkens 19 års historie ikke opplevd en slik force majeure situasjon, men vi lytter selvsagt alltid til fagfolk selv om festivalhjertene våre blør.

Vi håper fremdeles å se dere i Rensåsparken i dag- vi og artistene skal gjøre alt i vår makt for å gi dere en Parkenfredag dere sent vil glemme. Vi gjør Svømmehallen scene til stående konsertscene.