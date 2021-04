Pelle kjører på bedringens vei

Pelle Politibil har lenge vært nede for telling og nå i april er han pasient hos T1 Motor på Tynset. Nå er Pelle snart klar for hjemreise til Bodø.

Rikskjendisen er i skrivende stund fortsatt pasient sørpå, men i følge Tom Johansen hos Politiet i Nordland er helsen hans på bedringens vei.

– Pelle har kommet i veldig god stand. Han er i kjempeform og vi gleder oss til å ta han i bruk når han kommer til Bodø.

Dette gleder opphavsmann Åge Magnussen, også kjent som «Onkel Richard»:

– Jeg blir veldig glad for å høre dette. Jeg var veldig bekymret for helsetilstanden til Pelle. Han betyr mye for veldig mange i Bodø.