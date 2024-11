Per Kjerstad om Bodø-besøk, Lykkeland og veien videre

Du kjenner ham kanskje best som Fredrik Nyman fra NRK-serien Lykkeland.

Bak rollen finner vi Per Kjerstad, opprinnelig fra Tjeldsund i Troms.

Kjerstad har solid erfaring som skuespiller, både fra TV-skjermen og på scenen. Nå er han aktuell med sitt første one-man-show.

Forestillingen har fått navnet Per Kjerstad – En FØRBAINNA nordlending og omtales som en hybrid mellom standup og storytelling. Her kan man forvente både latter og historier til ettertanke.

Vi har tatt en prat med Kjerstad om forestillingen, Lykkeland og hans engasjement for menns psykiske helse.

Hør innslaget her: