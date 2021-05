Personlig og alvorlig oppgjør om rasisme

Bodøs nye stjerneskudd heter Julian Audy. Den unge artisten har lenge versert som en karismatisk karakter i hjembyens musikalske undergrunn, og stortalentet entret for alvor scenen i 2018 med den svært fengende debutsingelen «Lystløgner». Nå er han ute med ny musikk. Vi tok en prat med han om låta «Stemmen din e alt for svak i dette rommet».

Musikalsk befinner Julian Audy seg i landskapet mellom pop og R&B, inspirert av vestafrikanske rytmer og afrobeat. Talentet og personligheten hans er sterk og tekstene er gode, med både humor og alvor som er lett å kjenne seg igjen i.

«Stemmen din e alt for svak i dette rommet» er mikset av legenden Poppa Lars (inthemixx), og er første låt ut av en rekke låter som Audy skal slippe fremover.

Folk er tøff i trynet. De tør å være frekk og si mye rasistiske ting, både på internett og i ansiktet mitt. For min del er jeg såpass trygg på meg selv at du kan rope så mye du vil. Men stemmen din vil fortsatt være for svak i det rommet jeg er i