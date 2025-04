Kultbandet Pistol & Bart er tilbake.

Torsdag 24. april er det klart for comeback for duoen, som denne gangen har med seg et ensemble av musikere.

Var du en av de trofaste fansene som hørte debutalbumet … Rir igjen, er du ekstra heldig denne kvelden. Debutalbumet spilles i sin helhet, fra første til siste låt, og i samme rekkefølge som på platen.

Vi tok en prat med «Pistolen»… Eller kanskje «Barten?» Hvem vet?

Hør intervjuet med Rudi Nikolaisen her: