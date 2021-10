Prat med Gus Polden

Norsk musikk høster stadig nye stjerner. For å bruke et godt brukt uttrykk så er en ny up&coming artist Gus Polden fra Nøtterøy med aner fra Nord-Norge og Hamarøy. Vi tok en prat med han, hør den her.

Gus Polden slo for alvor gjennom med låta «Hardere vær» som ble sluppet for to måneder siden, den har blitt godt spilt på radioer over hele landet og blant annet A-listet hos oss på Radio 3.

I den forbindelse har det blitt platekontrakt med et av verdens største musikkselskap, Universal, på unggutten.

Nå er August, som han egentlig heter, klar med ny musikk og kan også avsløre turne på nyåret hvor han blant annet kommer til Bodø.

Hør mer om den nya låta «Olivengrønn», litt om hans opphav på Hamarøy og kommende turne her: