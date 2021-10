Programmet for Blåfrost er klart

The Hummingbirds (UK)

Svært få, om noen band, har knyttet et tettere bånd til Blåfrost enn denne femmerbanden. Da de i 2014 for aller første gang spilte i Norge, var det på nettopp Slipen Scene og Blåfrost foran et publikum som falt pladask. Siden den gang har de turnert England flere ganger og solgt ut de aller største konsertscenene i Liverpool en rekke ganger. For tre år siden tok gutta det som skulle vise seg å bli en lang pause fra musikken. Men så kom det en pandemien, og med pandemien kom også savnet etter musikken og hverandre. Så, i all hemmelighet har et av Liverpools aller mest populære band nå spilt inn sin etterlengte 2.plate, og selv om flere scener i Beatles-byen allerede har bedt om å få være vertskap for reunion-konserten, så er det en stor glede å melde at feiringen av ny plate og stort comeback, det skal skje på Blåfrost 2022.