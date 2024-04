Dette skjer under FamilieParken 2024

Jodling, trekkspill, gjøgleri og topp hiphop!

Torsdag 15. august gjentar Parkenfestivalen suksessen. Da inviteres barn og deres familie på musikk, kultur og ablegøyer når FamilieParken åpner porten for trettende gang.

Med stor scene, tilhørende LED-skjermer, full kameraproduksjon og artister av ypperste klasse, skal FamilieParken også i år skape gode minner i vakre Rensåsen. Det blir variert og gøy, akkurat slik det skal være når målgruppen er barn og deres familie.

– Fokus har hele tiden vært å gi de minste tilgang til fullverdige kulturopplevelser på lik linje med det vårt voksne publikum får. FamilieParken har siden 2011 blitt et av landets absolutt største arrangementer for denne aldersgruppen med et snittbesøk på 6000 glade mennesker. Det er gjort mulig takket være tett samarbeid fra de engasjerte sponsorene DNB, Mack, Bodø Energi og Coop Nordland, sier Gøran Aamodt i Parkenfestivalen i en pressemelding.

Et av navnene som Familieparken har fått med seg er ingen ringere enn Viggo Venn. Klovnen som sjarmerte alle da han vant Britain´s got talent i 2023!

I tillegg til Venn, kommer Polkabjørn og Kleine Heine for å lage sprell for store og små. Polkabjørn sang seg inn i hjertene våre da han vant Stjernekamp i 2021!

For de litt eldre barna kan Familieparken vise til artisten Marstein. Marstein er en artist med millioner av streams og har blitt svært populær blant ungdommen.

Vi har tatt en prat med festivalsjef Gøran Aamodt om det som skal foregå: