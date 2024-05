Pubkor på Skråplanet – Lavterskel moro

Det første glasset er tømt, og du kjenner at stemningen er god.

Så skjer det. Du finner fram karaoketeksten, ber om din favorittlåt til kveldens DJ og setter i gang en trall.

Hurra for allsangen!

Kjenner du deg igjen? Da kan kveldens arrangement på Skråplanet i Skjerstad være midt i blinken for deg.

Kristian Krokslett skal for første gang arrangere et pubkor! Pubkor er rett og slett at man synger sammen på pub.

Et slags lavterskel-kor med muligheter for andrestemmer og god stemning.

Arrangementet finner sted på Skråplanet på Skjerstad, klokken 20.00.

Vi har tatt en prat med Krokslett om kveldens arrangement: