Rasmus Wold kommer tilbake til Bodø

Rasmus_Wold-Gutt-32_27.02.2024_DSC_3945
Foto: John Andresen.

Rasmus Wold har vært på folks lepper i det siste etter at han vant Forreder, nå er han aktuell med nytt soloshow hvor han fredag kommer til Bodø og Stormen.

For noen år siden var han i Bodø med showet Sportsidiot, siden da har Wold gått gjennom etableringsfasen og med et solid påfyll av livserfaring kommer han nå tilbake med det nye showet som handler om nettopp etableringsfasen.

Vi tok en prat med Rasmus hvor han forteller om showet, hvorfor det passer for alle, og ikke minst kommer han med en hyllest til Bodø/Glimt. Hør praten her:

Billetter til showet får du kjøpt på stormen.no.

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 30 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

