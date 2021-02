Satser på nytt konsept i kinoen

Kulturbransjen er en av de hardest rammede under koronapandemien. Det tvinger flere aktører til å tenke nytt, blant dem Fram Kino.

Tidligere har kinoen blant annet vist Bodø/Glimt-kamper direkte i kinosalen, nå er det humor som skal ta turen inn til Fram Kino.

Benedikte Schuitema Olsen er markedssjef hos Fram Kino. Hun gleder seg til nysatsingen sammen med Stand Up Bodø.

På fredag skal det nemlig for første gang være Stand Up i kinosalen. Først kommer Kevin Kildahl og varmer opp publikum med et eget show.

Etter det er det klart for hovedretten som er den kjente komikeren Christoffer Schjeldrup, og hans show «Tro, Hat og Ærlighet».

Vel å merke med en liten twist, Schjeldrup står ikke selv på scenen, men i god kinoånd vises altså et opptak av showet hans i salen.

Vi tok en prat med markedssjefen, hør den her: