Shrimpdogs slipper låt med Joddski på laget

Shrimpdogs er et rockeband fra Bodø bestående av 12 medlemmer, hvor de fleste har ulike funksjonsutfordringer.

I april hadde dokumentarfilmen «This is Shrimpdogs – Slå dæ ned før vi gjør det» premiere, til stor glede for mange.

Et av høydepunktene i filmen er møtet med Joddski, som besøker bandet i studio. Der blir Joddski så inspirert at han bestemmer seg for å rappe noen fraser sammen med gjengen.

Resultatet ble låta «Slå dæ ned før æ gjør det». Link til låta finner du nederst i artikkelen.

Det er ingen tvil om at denne gjengen trives sammen. I følge Sjur Aslak Jensen har bandet store planer om å gi ut flere låter i fremtiden.

Vi har tatt en prat med Sjur, samt rappe-stjerna Sepehr.

Hør innslaget her: