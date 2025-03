Shrimpdogs ble årets Bodø-væring

2024 markerte et brakår for Shrimpdogs.

Rockebandet, som består av 12 medlemmer, ble på tampen av året kåret til Årets Bodø-væring av Bodø Nu sine lesere.

I juryens omtale står det at bandet har blitt et symbol på inkludering og likeverd, og en inspirasjon for alle.

Shrimpdogs består av medlemmer med ulike funksjonsnedsettelser, og viser med sitt engasjement at musikk er for alle.

Førstkommende onsdag 2. april er det duket for huskonsert på Hunstad Kultursenter, sammen med Ponchoband.

Vi har tatt en prat med Sjur og Amalie.

Hør innslaget her: