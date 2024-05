Parkens artistliste komplett – Nå slippes de siste billettene

Parkenfestivalens artistliste er komplett, og mandag 13. mai klokken 12.00 slippes de aller siste billettene.

Parkenfestivalen har fire scener. Amfiet, Parkscena, Svømmehallen og Skogen.

Alle artistene som skal spille i Amfiet ble lansert før billettsalget startet i desember. Nå kan festivalen fortelle om de siste som skal opptre på Parkscena og i Svømmehallen, og dermed legge ut de siste billettene.

– Det er viktig for oss at publikum vet hva de kjøper billett til. Derfor avslørte vi så mye vi kunne før salget startet i desember. Det er også grunnen til at vi har holdt igjen de siste billettene til nå, sier Gøran Aamodt.

– Vi er svært fornøyde med totaliteten i årets program. Her er det virkelig noe for alle, og Parkenhelgen kan rett og slett ikke komme fort nok, avslutter Aamodt.

Her er oversikten delt inn i scene:

PARKSCENA

Fay Wildhagen

Til tross for sin unge alder har Wildhagen allerede hatt en lang karriere. I 2015 tok hun musikk Norge med storm og ble nominert til Årets nykommer både av P3 Gull og Spellemannsprisen. Selv om hun har hatt suksess fra starten, ligger 2024 an til å bli hennes største år. Helt på tampen av 2023 produserte hun albumet «Møtested – en hyllest til Anne Grete Preus». Albumet fikk fantastiske kritikker og sikret Wildhagen Spellemannsprisen som Årets produsent. Bare måneder etter slapp hun sitt tredje studioalbum «Let’s keep it in the family» til ennå bedre kritikker. VG ga det 6 og kalte det et mesterstykke.

Marstein

Etter å ha snudd hiphop Norge på hodet sammen med kompisene i Undergrunn tok Jo Marstein steget som soloartist i 2022 med albumet Medici Marstein. Debutalbumet gikk til topplistene med «Frida Kahlo» og «La Boheme». Listetopper har siden blitt vanlig for den unge artisten, og Marstein blir en perfekt start på lørdagen på Parkscena.

SVØMMEHALLEN SCENE

David Eugene Edwards

Karrieren til amerikanske Edwards strekker seg helt tilbake til 90-tallet, da han frontet bandet 16 horsepower. Da de ble oppløst i 2005 dannet Edwards Woven Hand som i 2013 sto på scenen i Amfiet. Når han nå returnerer til Bodø er det med soloprosjektet sitt, som han besøkte Sinus med i 2011. David Eugene Edwards fortsetter den musikalske arven fra sine tidligere prosjekt, og kombinerer folkemusikk med elementer fra klassisk og punk slik bare han kan.

Phosphorescent (solo)

Bak artistnavnet finner vi folkrockeren Matthew Houck. Han er egentlig fra Huntsville, Alabama, men er nå basert i Nashville. Etter 6 år opphold slapp han endelig sitt 8. album i begynnelsen av april, til kritikernes begeistring. Når han som siste artist entrer Svømmehallen scene fredag får du garantert gjenhør med hans klart største hit «Song for Zula».

Jonas Brekke

Låtskriveren, gitaristen og vokalisten Jonas Brekke opererer innenfor en sjanger som har god medvind i Skandinavia. Enkelte musikkjournalister har gitt den navnet nordicana, en nordisk variant av americana. Siden debutsingelen i 2019 har Jonas og bandet turnert landet og finpusset ferdighetene. I 2022 kom albumet “Tomorrow’s Avenue”. Under Trondheim Calling i 2023 ble han hjembyens store snakkis etter prestasjonen på Moskus. Jonas vil opptre i duoformat med sin faste makker Alexander Pettersen, og de får begge æren av å åpne Svømmehallen scene fredag ettermiddag.

Billetter slippes i dag klokken 12.00!

Mer om artistene hører du her: