Siste liveopptreden fra Pure Instinct på en stund

Torsdag 13. juni står Pure Instinct på scenen under Hjertebank-festivalen, for siste gang på en god stund.

Medlemmene i det unge bandet er ferdige på videregående, noe som naturligvis fører til et veiskille.

En skal i militæret, en annen skal i praksis i Stavanger, mens noen blir værende i Bodø. Derfor har bandet bestemt seg for å ta ett års spillepause, men de håper å spille sammen i fremtiden igjen.

Hjertebank-festivalen er en festival av og for ungdom mellom 13-20 år. Festivalen ble raskt utsolgt, noe som kanskje ikke er så rart. På scenen møter vi nemlig Sondre Justad, Synne Vo, Undergrunn og Alessandra. I tillegg til Bodø-bandet Pure Instinct, står også et annet lokalt band på scenen, nemlig Barrikade, som du kan bli bedre kjent med her.

Fredag 14. juni slipper bandet sin andre låt, «Different View». Dette er en singel de har jobbet med i over ett år.

Torsdag får imidlertid publikum på Hjertebank-festivalen en førpremiere på låta.

Vi tok en prat med Eline Enger og Magnus Mathisen. Hør innslaget her: