Shrimpdogs Musikkforening driver et rockeband for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rockebandet heter Shrimpdogs og består av en lystig gjeng som liker å spille i lag.

I tillegg til å lage låter og spille konserter, vil Shrimprogs i april være å se i en helt ny dokumentarfilm. Dokumentarfilmen har fått navnet This is Shrimpdogs, Slå dæ ned før vi gjør det. Torsdag 25. april har filmen premiere på Sinus.

Rundt ett år etter oppstarten av bandet, dro Shrimpdogs ut på turné i hjembyen Bodø, og det er dette som er utgangspunktet for filmen. Filmen følger turnélivet og viser Shrimpdogs på konserter, i studio og på øvinger.

Høydepunktene kommer på rekke og rad, det lover Shrimpdogs Musikkforening.

Shrimpdogs spiller selvfølgelig konsert i forkant av premieren.

Foruten å være premiereaktuelle, tilbyr Shrimpdogs Musikkforening i samarbeid med Dissimilis, noe som heter Sang for alle. Sang for alle er et tilrettelagt arrangement, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Her får deltakerne spille instrumenter og delta i sangleker. Tilbudet er helt gratis, men siden det innebærer enkel servering, er det fint om man melder seg på arrangementet.

Sang for alle finner sted i Miljøfabrikken, Vollveien 30.

Vi har tatt en prat med Sjur Aslak Skomedal Jensen og Stian Nordheim.

Hør innslaget her: