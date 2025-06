Slik blir Familieparken 2025: – Gjør noen endringer

Tradisjon tro inviterer Parkenfestivalen til det populære arrangementet Familieparken også i 2025.

Årets program byr på sirkus, dans, hip hop og aktiviteter for store og små.

Plutselig Sirkus

Plutselig Sirkus, bestående av duoen Anna og Morten lover imponerende sjonglering, uforklarlig magi og rockeringkunster for hele familien. Etter showet byr duoen på sirkusskole, der alle som vil får muligheten til å lære sirkusferdigheter.

Baredans

BAREDANS byr på dans i ulik format og inviterer til en sosial pop-up-forestilling der avstanden mellom publikum og aktører er liten.

Ari Bajgora

De eldre barna kan glede seg til stjerneskuddet Ari Bajgora. Han ble kjent allerede som 13 åring, da han fikk varme opp for den verdenskjente rapperen 6ix9nine på Sentrum Scene. Han har gang på gang vist at han kan toppe hitlistene, samt gi publikum akkurat det de vil ha: Vaskeekte Hip Hop.

BAP!

BAP! er et morsomt band bestående av Bartil Bertelsen, Arnfinn Bergrabb og Petter Unstad. BAP! har som mål å vise at musikk for barn ikke trenger å være barnslig eller fjasete. Her blir det allsang, dans og lattergaranti.

Gjør endringer

– Gjennomføringen av Hjertebankfestivalen i fjor minnet oss på hvor flott og intim denne delen av Rensåsparken er. Man kommer nærmere artistene og hverandre. Den intime stemningen ønsker vi også å gi til barn og deres familier, sier Gøran Aamodt ved Parkenfestivalen i en pressemelding.

Derfor blir festivalområdet til Familieparken slik den var da festivalen startet.

Familieparken finner sted torsdag 14. august og holder åpent mellom kl 15.30-19.00. Det legges ut totalt 3000 billetter. Barn under 2 år slipper gratis inn, men må løse ut billett.

Vi har tatt en prat med festivalsjef Gøran Aamodt. Hør innslaget her: