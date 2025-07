Slutt for Opptur?

Opptur er snart historie.

I hvert fall for nå.

Bare timer før årets Opptur braker løs, kommer Ørjan Strand med en trist beskjed til Opptur-fansen.

I en offentlig facebook-post, datert 25. juli, skriver festivalsjefen følgende:

Strand peker på økonomiske utfordringer som en sentral del av årsaken.

Opptur er ikke den eneste festivalen i Bodø som merker at billettsalget går trått. Også Parkenfestivalen har fått kjenne på dette. I et intervju med Avisa Nordland 22. juli, sier festivalsjef Gøran Aamodt at det fortsatt var 2700 tilgjengelige billetter, knappe 3,5 uker før festivalstart.

Vi var tilstede under det som – foreløpig – ser ut til å bli den siste utgaven av familiearrangementet Opptur for alle.

Hør innslaget her: