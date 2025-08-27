Slutt for Parkenfestivalen

Men det betyr ikke at det ikke blir flere festivaler i Rensåsparken, bare ikke under navnet Parkenfestivalen. Hør innslaget nederst i saken.

Onsdag formiddag sendte Parkenfestivalen ut en pressemelding som skapte sjokkbølger i Salten. Den lyder følgende:

Parken 20 år – en siste dans Uavhengig av uværet og de utfordringene det skapte for oss forrige helg, så har vi den siste tiden vært i en prosess der vi har vurdert Parkens fremtid.

Gjennom snart 20 år har Parken vært en av de største festivalsuksessene i Norge – med utsolgte festivaler nesten hvert eneste år siden 2006, ofte i løpet av minutter. Det er rett og slett helt ekstraordinært.

Men alt som når toppen, vil før eller siden møte utfordringer. Slik festivalbransjen har utviklet seg de siste årene, kommer denne virkeligheten raskere enn vi kunne ønsket.

Økte kostnader på artister, produksjon og leverandører gjør det stadig vanskeligere å være tro mot Parkens opprinnelige ambisjoner. Vårt publikum, som har fulgt oss trofast gjennom to tiår, har vokst med oss – og vi merker at vi sammen nærmer oss et naturlig metningspunkt. Derfor har vi brukt tid på en grundig vurdering av veien videre.

De endringene som må til for å møte fremtidens festivalmarked, ville kreve at vi endrer noe grunnleggende ved Parken. Mens Parken alltid har handlet om musikken og fellesskapet, ser vi nå en bransje som dreier seg mer mot aktiviteter og opplevelser der musikken blir delvis underordnet. For å møte dette måtte også Parkens forretningsmodell endres – og det vil vi ikke. Parken skal ikke gå på kompromiss med sine verdier eller ambisjoner. Derfor har vi valgt å sette punktum selv – før noen andre gjør det for oss.

Med det som utgangspunkt har vi bestemt at Parken 2026 – den tyvende i rekken – også blir den siste.

Vi kommer ikke til å skalere ned Parken for å overleve i en stadig tøffere økonomisk hverdag. En nedskalert Parken er ikke en Parken vi kan stå inne for. Da lager vi heller noe nytt – og det skal vi!

Mer om det i 2027.

Det er noe tilfredsstillende i å ha én hånd på rattet og én fot på bremsen. Vi bestemmer retningen, og vi bestemmer når det er stopp. Nå sikter vi mot en episk, siste utgave av Parken – før vi slukker lysene for godt den 22. august 2026.

Vi drømte om mange store artister, også Neil Young – men vi får nøye oss med hans passende tekstlinje på en dag som denne: «It’s better to burn out than to fade away.»

Dette er ikke slutten. Det er begynnelsen på noe nytt.

Men først: én siste dans under Parken 2026.

Hva blir det neste?

Med andre ord ligger det fortsatt ann til at det blir festival i Bodø i Rensåsparken eller en annen lokasjon også etter 2026, så blir det spennende å følge med på hva fremtiden bringer på festivalfronten i byen.

https://soundcloud.com/radio3bodo/kultur-270825-parken