Snart braker det løs på Beddingen

Snart er det duket for yogafestival i Bodø.

Den 3.- 4. mai fylles Beddingen Kulturhus opp med bøying, tøying, kurs, foredrag og aktiviteter i regi av Bodø Yogafestival.

Nå lansers også et eget «newbie»-pass for deg som er helt ny i yoga, eller bare ønsker en smakebit av festivalen.

Yogafestivalen er ment som et samlingspunkt for alle – enten du er dedikert yogi, nybegynner eller et sted midt imellom.

Vi fikk besøk av Petter Unstad, Trine Berge og Anneli Erichsen i studio noen dager før det hele braker løs.