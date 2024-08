Snowblind Cowoboys viser fingeren til janteloven i ny låt

Snowblind Cowboys har gitt ut låt.

Duoen, bestående av Ken-Thomas Johansen og Runar Pedersen, har skrevet 27 låter. 16. august slapp de låta «Middle Finger». Låta handler om å snu ryggen til janteloven. Eller vise fingeren, om du vil. Det var gjennom en rusletur langs jernbanelinjen med sin gode kamerat at dagdrømming om et liv som country-artist ble til låt.

Johansen, som opprinnelig kommer fra Finnmark, kjøpte sin første kassegitar i Bodø. Planen var ikke å skrive musikk, tvert imot. Ken-Thomas ville bare ha en gitar. Likevel tok det ikke lang tid før han skrev nordnorske viser, og med det var gitarinteressen et faktum. Det som gjør denne historien ekstra imponerende, er at Johansen har en medfødt øyesykdom og nesten ikke ser noe som helst.

Og som en god historie ofte starter (eller noen ganger slutter), var det en mørk kveld i Finnmark at Johansen falt for country-sjangeren.

2024 har vært et godt år for country-sjangeren. Stadig flere artister, som for eksempel Beyoncé og Post Malone, har kastet seg på trenden. Hvorfor er ikke godt å si, men Ken-Thomas har en teori.

– Jeg håper det har noe med formidlingen og teksten å gjøre. Det er dansbar musikk, artige tekster og kjærlighetssanger. Countryen rommer så utrolig mye, sier Johansen.

Hør praten her: