Søker ungdom og scenekunstnere til unikt prosjekt

Er du mellom 16-18 år og bor i eller rundt Bodø?

Nå kan du være med på en unik forestilling.

Teaterprosjekt Utopia – «Et drømspel fra Bodø» søker fem ungdommer til et spennende prosjekt. Prøveperiode og forestilling finner sted mellom 5. august og 8. september 2024.

Om dette høres interessant ut, vil det avholdes audition/workshop i Lille Sal, Stormen Konserthus, førstkommende fredag 9. februar. Her trenger du ingen scene-, danse- eller skuespillererfaring. Det viktigste er at du er engasjert. Meld din interesse via mari.woll@stormen.no eller møt opp på selve dagen.

Forestillingen produseres i samarbeid med Stormen kulturhus, Bodø 2024 og Bodø Biennale.

Koreograf og regissør i prosjektet er Maja Roel. Forestillingen ble i utgangspunktet skapt med lokale ungdommer fra Tøyen i Oslo, i samarbeid med Nationaltheateret og Black Box Teater våren 2021. Nå er det din tur.

Er du scenekunstner? I tillegg til fem ungdommer, er man også ute etter 1-2 profesjonelle dansekunstnere med bakgrunn fra samtidsdans, eller skuespillere med en fysisk- og/eller tekst-basert teaterbakgrunn. Scenekunstnere basert i og rundt Bodø inviteres til å melde sin interesse. Meld din interesse via mari.woll@stormen.no innen 9. februar. Workshop/audition for scenekunstnere avholdes førstkommende lørdag 10. februar klokken 13.00.