Denne helga ble det arrangert Sommerfest på Langsand, som var et alternativ til Langsandfestivalen. Vi var på plassen og sendte direkte fra arrangementet.

Der tok vi en prat med festivalledelsen og en del av artistene. Hør det i opptak her.

Festivalledelsen var glad for at de fikk arrangert noe også i år og snakket om hvor viktig det var at det skjedde ting på Sandhornøya. Samtidig legger de ikke skjul på at de nå har vært ofte uheldig med været og døpte seg selv til «uværs-festivalen». Hør hva de hadde å si her:

For MinTrio ble dette en noe spesiell konsert. Det er den første konserten de har spilt på over ett år og ikke minst den første etter den tragiske bortgangen av Håvard Svendsen.

Hør praten med Aleksander og Vegard fra MinTrio her:

Mannen som overtar stafettpinnen i bandet og som er den nye gitaristen heter Chris Slettvoll, han spiller også med Aleksander i Elsk. Han tok turen innom, hør hva han hadde å si her: