Sondre Justad tilbake med ny musikk

Lofotværingen med tilknytning til Bodø slipper fredag 12. Mars sin første låt på en god stund. Vi tok en prat med artisten, hør den nederst i saken.

Justad som har raskt vokst seg til å bli en favoritt til mange nordmenn og spesielt nordleninger slipper i dag sin første singel siden Fontene på Youngstorget som kom i 2019.

Høsten 2019 annonserte artisten selv at han skulle ta seg en musikkpause i 2020 for egen del, lite visste han da at hele kulturlivet og verden generelt skulle bli satt på hode i dette året.

På spørsmål om han forutså dette på noe vis svarer han med et smil at ja han er synsk.

– Ja jeg forutså dette på høsten så da var det bare å annonsere at man skulle ta en pause i 2020, svarer Justad ironisk før han retter på seg selv.

– Neida, man visste jo ikke det, men det gjorde jo at jeg som de aller fleste fikk mye tid det siste året til å tenke å finne ut hvem jeg vil være.

Nettopp det handler mye av nylåta om, hvem han er og lovnader han som barn hadde til seg selv.

Låta Sorry er den første låta i et kommende album som forhåpentligvis blir sluppet i løpet av 2021.

Hør praten vi hadde med Sondre i sin helhet her:

Hør låta på Spotify her.

Her kan du se musikkvideoen til nylåta.