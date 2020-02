Stian Danielsen er aktuell med sitt soloshow Entitled som han framfører i Stormen fredag 28. Februar. Vi tok en prat med han om showet.

Danielsen her i hovedsak danser, men blander også showet sitt med både musikk og humor. I tillegg er det stor fare for noen erotiske scener denne kvelden. Hør mer om forestillingen hans som er litt utenom det vanlige her: