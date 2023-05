Stand UP Bodø er endelig tilbake!

Stand UP Bodø har ikke arrangert noe på over ett år, men er endelig tilbake – Klare for å få deg til å le!

Interessen for stand up i Bodø avtok etter pandemien og da Kevin Kildal flyttet til Oslo mistet de ikke bare en profilert komiker, men også en sterk støttespiller i klubben.

Nå er de imidlertid klar for nytt giv og har gleden av å vise hvilke humortalenter Bodø har å by på. Ironisk nok måtte det en vestlending til for å blåse nytt liv i standupmiljøet i byen vår.

Han heter Pål Roaldsen og er en av de som skal stå på scenen førstkommende lørdag 27. mai.

Sammen med blant annet Erlend Osnes og Marie Langfjell Sørensen skal han forsøke å trekke på smilebåndet til Bodø-væringer som ønsker å ta turen på Folkets Hus nå på lørdag.

TRYKK HER FOR Å KJØPE BILLETTER.

Hele praten med Roaldsen hører du her: