Stavangerkameratene til Bodø: – Me elske jo nord

Tommy Fredvang, Kjartan Salvesen, Ole Alexander Mæland og Glenn Lyse var alle godt etablerte artister da de i 2015 ble satt sammen som gruppe for å opptre under volleyball-VM i Stavanger.

«De er jo alle fra Stavanger, så da er det fristende å kalle dem Stavangerkameratene,» introduserte konferansier Stian Blipp dem med. Navnet var kanskje harry, men det måtte bare omfavnes, sier Tommy Fredvang.

Ni år, tre album, to EP-er og utallige låter senere er det ingen tvil om at kvartetten er kommet for å bli. Med radioslagere som «Bare så du vett det» og «Helg» med Ringes-Ronny, har det norske folk virkelig latt seg forføre av kameratene.

Lørdag 12. oktober står de på Svømmehallen Scene i Bodø. Stavangerkameratene ønsker å være en lykkepille i en ellers hektisk hverdag, og målet er at publikum får en 1,5 timers pause fra regninger og bekymringer.

Kanskje blir det allsang? Det håper Tommy Fredvang.

Bli bedre kjent med kameratene her: