Storinnspilling til Bodø

Et overraskende tidspunkt å slippe en så stor nyhet på, men sent fredags kveld kom nyheten om at de neste tre sesongene av seersuksessen «Hver gang vi møtes» skal spilles inn på idylliske Kjerringøy i Bodø Kommune.

Nærmere bestemt på den nye Kvitbrygga ved Kjerringøy bryggehotell blir vi å få se artister bli bedre kjent mens de tolker hverandre sine låter de neste årene.

Noe som kulturbodø forståelig nok jubler for. Det er Bodø 2024 som er en av aktørene som har sørget for å få innspillingen til programmet flyttet til Nord-Norge for første gang.

– Programmet ses i gjennomsnitt av over 650.000 mennesker hver eneste uke. Det er en av de største publikumssuksessene i landet. De neste sesongene skal TV2 vise mye mer av naturen og omgivelsene under sendingen. Dette er en unik mulighet for å løfte fram Kjerringøy, Bodø og landsdelen. Kanskje kan programmet gjøre folk nysgjerrige på hva vi kan tilby her nord både når det gjelder natur, turmuligheter, fiske og matopplevelser. Vi ønsker oss flere turister, og så håper vi noen bestemmer seg for å bosette seg her. Det er selvsagt umulig å måle effekten, men profilering hjelper. Det handler om demografi og befolkningsvekst. Da må vi ha et nasjonalt fokus. EU sier at byer som blir kulturhovedstad gjerne glemmer denne dimensjonen. Vi er blitt utfordret av både EU og prosjektets eiere på at vi må satse skikkelig på markedsføring og synlighet. Vi mener dette er en bra mulighet for både oss og byen, det sier programsjef i Bodø 2024 Henrik Dagfinrud.

En annen kulturprofil i Bodø som gledet seg stort over denne nyheten var Halvdan Sivertsen, som både var med på første sesong av serien, men også er seriens navnet hentet fra refrenget av låten hans «Venna for livet».

– Det er artig at TV2 har valgt ut Nord-Norge for de neste sesongene. Det er flott at de bruker hele landet. Dette er en vinn vinn-situasjon. TV2 får spektakulære omgivelser og natur som en ramme for programmet, og Kjerringøy får masse positiv reklame, sier Halvdan, og legger til:

– Kjerringøy er et paradis, selv på vinteren. Jeg har brukt hele formiddagen på å måke snø, men det er fortsatt den fineste plassen jeg vet om.

Produksjonen selv er også godt fornøyd med valget om å spille inn på vakre Kjerringøy.

– Dette kommer til å bli magisk! Fantastisk natur og idylliske kysthistoriske omgivelser legger de beste rammene for produksjonen. Vi har laget 11 sesonger av «Hver gang vi møtes». Å flytte til Kjerringøy vil gi programmet nytt innhold, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i tv 2.

Og røper:

– Vi har faktisk vært på befaring på Kjerringøy tidligere. Allerede før første sesong vurderte vi stedet, men da falt valget på Hvaler. Nå er det på tide å flytte nordover.

Innspillingen til programmet vil skje i august og hvilke artister som skal være med i den kommende sesongen vil bli sluppet i løpet av sommeren.