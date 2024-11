Stormen feiret 10 år

Stormen fyller i år 10 år, og det ble markert med en magisk festaften på konserthuset.

Et så godt som utsolgt store sal i Stormen Konserthus satt i spenning på hva som skulle komme når Stormen skulle markere 10 år som byens kulturelle møteplass.

Allerede ved ankomst fikk man inntrykk av at dette ble en spektakulær kveld når man ble møtt av dansere som danset langs veggen på det høye huset, akkompagnert med stort lysshow og live musikk. Passende nok i stormete vær utendørs.

Inne i salen steg spenningen når lyset sank og Arktisk Filharmoni startet med lett stemningsmusikk. Først ut var en dramaturgi som tok for seg en ung jente som ventet på bussen på det gamle busstoppet der konserthuset står i dag.

Like etter entret damene i Bodø Paradekorps salen, på hver sin side av publikum spilte de et stilig trommesett mot hverandre.

Videre fikk vi dans av byens unge talenter før kveldens programledere Thea Meyer og Adam Schjølberg entret scenen.

Produsentene har nok tenkt det var viktig å starte med å få publikum i gang og første annonserte nummer av programlederne var Trine Lise Olsen. Finnmarkingen vitset om både Stormen og Bodø, noe som falt i god smak hos publikum som lo med.

Denne kvelden skulle vise det brede spektret av kultur man kan få med seg i Stormen Konserthus, og da er selvfølgelig musikk en stor del av det.

Maria Haukaas Mittet spilte på åpningen av Stormen for ti år siden, og hun var selvfølgelig tilbake ti år senere. Denne gangen hadde hun med seg blant annet programleder Thea Meyer og Julian fra JOY, de leverte hver sin sang før Mittet avsluttet med Barndomsminne fra Nordland, utrolig vakkert.

Mere humor skulle det bli når BAdesKen entret scenen, med fokus på Bodø tok han frem en rekke avisartikler som fikk lattermusklene til å jobbe hos samtlige i publikum.

Etter en liten pause fikk vi servert flere doser av kulturelle begivenheter, veggdanserne fra inngangpartiet hadde nå klatret seg ned på scenen og leverte et solid nummer, i tillegg fikk vi servert felespill av høy klasse kombinert med dans.

Et høydepunkt i den andre akten var da Fargespill entret scenen, en stor bukett barn og unge fra forskjellige kulturer som gledet hele salen med farger og musikk.

Jørgen Nordeng (Joddski) var på scenen ved flere anledninger denne kvelden og leverte god stemning da han fremførte sin nye låt Hallelujastemning sammen med England Brooks og Vembre, men den ene akten hans hvor han leverte en lengre diss av Stormen falt ikke i like god smak hos vår utsendte.

Det virket som resten av publikum heller ikke skjønte helt hva som foregikk, og virket mest oppgitt da han dro fram alle andre kulturelle institusjoner i Bodø som viktige kulturinnsatser og nærmest mente Stormen var et pengesløseri. Tydelig var det også at Nordeng selv to år etter enda ikke er kommet seg over at han ble byttet ut som programleder av Den Store Låtfesten på Stormen til fordel for Markus Neby.

Men stemningen tok seg fort opp etter Nordengs diss, og det er positivt at Stormen har såpass selvinnsikt at de vet det har vært 10 år på godt og vondt, og lot rapperen fra Ørnes tale for seg i fri dresur.

Selv om den første akten nok var en del mer spenstig enn den siste, hvor det ble litt mye gjengang av dans, så sto høydepunktene i kø på tampen av showet. For første gang noen sinne spilte far og datter Jan Gunnar Hoff og Maud Hoff i lag. Det er fantastisk at Stormen har klart å få til, for det ble litt av en opplevelse.

Stormen viste og at de er et sted for flerkultur, med et moderne samisk innslag med technojoik.

Avslutningen fikk Arktisk Filharmoni stå for, og for all del, det var utrolig tøft å se klassisk gå pop når filharmoniorkesteret leverte en spektakulær versjon av Darude sin klassiker Sandstorm, men her føler vi at de kunne gjort så mye mer for at dette virkelig skulle bli en avslutning å huske.

Mens orkesteret spilte sine beste toner kunne for eksempel fargespill, danserene, artistene og flere av de involverte kommet inn igjen og akkompagnert det som ville blitt en historisk avslutning. I stedet sitter man igjen med at den ble litt tam dessverre.

Uansett, til tross for en tam avslutning var dette en kulinarisk kulturell opplevelse samtlige i salen sent vil glemme, her fikk man servert noe for en hver smak, og det absolutt beste av det med lokalt fokus. Dissen og avslutningen trekker litt ned, men festkvelden får en soleklar 5’er hos vår utsendte!

Her kan du se noen kipp av noe av det stor mangfoldet som ble servert denne festaftenen.