Låtfesten er navnet på det nye prosjektet stormen lanserte i dag. Det er en musikk-konkurranse der man konkurrerer med egenskrevne låter. Konkurransen skal treffe bredt, og over flere ulike sjangre. Har du en låtidé, så trenger du egentlig ikke mer enn et telefonopptak for å melde deg på. Fristen er 1.august.

Alise Sivertsen, prosjektleder i Stormen forteller hva konkurransen går ut på her: