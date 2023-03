Superstjerne til Bodø

Søndag slapp Opptur ti nye navn, blant dem en skikkelig superstjerne.

En av verdens mest populære artister, og blant de mest spilte artistene på Spotify i 2022 er nemlig klart for Oppturplakaten i 2023.

Ava Max kommer til Bodø og tar med seg megahitsene sine som «Sweet but Psycho», «Kings & Queens» og «The Motto». Hun er også med på vokal i Alan Walker sin «Alone pt 2».

Nevnte megahit «Sweet but Psycho» har i skrivende stund nesten 1.5 millioner avspillinger på Spotify.

Opptur la selv dette ut på sin facebookside på søndag:

– Ava Max er en verdensstjerne. Hun er amerikansk og kjent for sine kraftfulle vokaler og fengende poplåter. Hun fikk sitt store gjennombrudd i 2018 med hitlåten «Sweet but psycho», som gikk til topps på hitlistene i en rekke land, inkludert Norge. Siden da har hun sluppet flere andre populære låter, inkludert «Kings & Queens», «Who`s Laughing Now» og «My Head & Heart». Max har blitt nominert til flere priser og vunnet flere utmerkelser, inkludert en MTV Europe Music Award i 2019. I dag er hun hyperaktuell med albumet «Diamonds & Dancefloors» som har fått glitrende kritikker i Forbes, New York Times, Rolling Stone +++. Fans i Bodø kan se frem til å se Ava Max opptre live når hun kommer til byen i sommer. Det er alltid en spesiell opplevelse å se henne opptre, med hennes utrolige stemme og energiske opptredener. Dette er en konsert du ikke vil gå glipp av.

I tillegg til Ava Max slapp festivalen en del andre navn. Totalt ti artister, der noen er gamle kjente og noen er nye navn for festivalen. De andre navnene som ble klart søndag er som følger.

– Torine

Norges nye emo-prinsesse, Torine fra Arendal, har på kort tid gjort seg bemerket både innenfor og utenfor riksgrensene. Hun har én Converse-sko godt plantet i den solfylte, amerikansk-lydende pop-rocken, og en annen i den melankolske skandi-popen, når hun lager musikk om livets lyse og mørke sider.

Med sukkersøte refrenger, friske gitarriff og masse sjarm, har låter som Bored, Cliché, Stupid Things og Oliviarotert hyppig hos NRK P3, og låten All My Friends (med CLMD og Broiler), som Torine også fremførte under VG Lista-showet 2021, herjet norske hitlister i ukesvis.

– Hedda Mae

Bergens popdronning Hedda Mae ble møtt med strålende kritikker etter hun gikk av scenen på Rockefeller på By:larm 2020 og verden lå klar for hennes føtter. I september 2022 returnerte Hedda til by:Larm hvor det hele begynte, denne gang på festivalens hovedscene Sentrum Scene, hvor hun slapp sin tredje EP. Hun ble nominert til P3 Gull som årets gjennombrudd 2022 og omtales av Dagens Næringsliv som en av de beste popartistene Norge har hatt.

– Chris Viviano

Chris Viviano burde ikke være et ukjent navn for de fleste som er glad i elektronisk musikk. Han har sluppet låter som «Fact», «Ocean»,«Running» og nå senest «Home To You», som til sammen nå har streamet flere millioner på Spotify og Apple Music.

– Kevin Boine

Med over 130 millioner streams bak seg har Kevin Boine vokst til å bli en av Norges største norskspråklige artister. Artisten fra Tana spiller på festivaler rundt omkring i Scandinavia og er en av få artister som krysser landegrensene i sin sjanger. Kevin har spilt på Opptur før, han var tidlig ut i 2019 og vi ønsker han velkommen tilbake til Bodø og Oppturfestivalen.

– Charlie Roennez

Charlie Roennez har skapt seg et godt navn på nasjonalt nivå, men de siste åtte årene også over store deler av verden. Roennez gir ut musikk innenfor tech house-sjangeren gjennom svært anerkjente labels i både Europa og USA.

– Hkeem

HKEEM klar for Opptur! Med hits i bagasjen som «Danser videre i livet» «Fy faen» «Ghettoparasitt» gleder vi oss til show!!

– Unge Pajero

Unge Pajero, som nesten er blitt vårt husband, de rykker stadig opp og leverer gang på gang, i år får de sin debut på MainStage!

– DJ Sophey

Endelig er DJ Sophey klar for Opptur! Hun er fra Bodø og en av landets beste DJ`s, hun lover et vanvittig sett som er publikum verdig.

– Mandy

MANDY! Kommer til Bodø og Opptur direkte fra Tomrrowland i Belgia. Hun leverer et hardstyle sett som kommer til å blåse Rådhusparken over ende!

Dermed ser plakaten til Oppturfestivalen 2023 så langt slik ut:

Festivalen begynner å ta form, men er enda ikke helt komplett. Til Avisa Nordland utdyper festivalsjef Ørjan Strand følgende.

– Det kommer et dropp til. Det blir veldig aktuelt, men toppen er nok Ava Max. Det er liten tvil om at Opptur 2023 satser hardt på lineupen. Det ligger mye jobb bak å få slike enorme navn til Bodø, sier Strand.