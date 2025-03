Sven Henriksen tolker Tom Waits

I 1996 spilte skuespiller Sven Henriksen inn plata Rød Pust, bestående av oversatte tekster fra den anerkjente musikeren Tom Waits.

Waits har, siden debutalbumet i 1973, samlet trofaste fans verden over.

At Henriksen bestemte seg for å oversette Waits til norsk, skjedde ved ren tilfeldighet. Mens han satt og skrev på en roman, dukket en vinylplate av Waits opp. Henriksen lot seg inspirere og plutselig hadde han oversatt et tyvetalls Waits-låter til norsk. Henriksen er faktisk den eneste som har fått lov til dette med Waits sin velsignelse.

Mer om den historien får du høre hvis du tar turen til Stormen Konserthus førstkommende lørdag 15. mars. Da inntar Henriksen scenen – med et fullspekket Tom Waits-repertoar i baklomma.

Vi har tatt en prat med skuespilleren. Hør innslaget her: