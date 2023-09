Tango – En oppskrift på et langt og godt forhold?

Argentinsk tango, nærhet og gode sosiale relasjoner.

Dersom dette høres spennende ut, har du kanskje en tangodanser i magen. Førstkommende torsdag starter Bodø Tangoklubb opp med grunnkurs i tango, perfekt for deg som vil komme i gang med en ny hobby.

Vi har tatt en prat med Baard Hamran fra Bodø Tangoklubb. Sammen med sin kone har han danset tango i flere år. Gjennom tangoen har han funnet et felles internasjonalt språk, nemlig dansen.

Og skal vi tro Hamran, er tango en oppskrift på parterapi.

Her er det ingen tvil. Kom deg på grunnkurs!

Og du! Ble det for kort varsel? Helga 22.-24. september kommer Cyrena Drusine og Steinar Refsdal, kjent fra Norske Talenter, til Bodø for å holde kurs for nybegynnere og viderekomne.

Hør hele praten med Hamran her: