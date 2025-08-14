Tar vare på miljøet og donerer pengene til lokalmiljøet

Parkenfestivalen har vært en av de siste musikkfestivalene i Norge uten miljøavgift på drikkeglass, men i år endrer det seg.

Bærekraftrapportering

Det har kommet nye regler for bærekraftsrapportering i regnskapsloven og verdipapirhandelloven. Målet med de nye reglene er at det skal finnes sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig beslutningsrelevant informasjon om ulike typer bærekraftsrisiko selskaper er eksponert for, og hvordan selskap påvirker mennesker og miljø. Som ansvarlig arrangør startet Parkenfestivalen kartlegging til denne rapporteringen sammen med samarbeidspartneren Østbø i 2024.

– I vårt arbeid med miljørapporten og Parkens miljøpåvirkning har vi identifisert at sorteringen av drikkebeger har forbedringspotensial, sier Festivalsjef Gøran Aamodt i Parkenfestivalen.

Ikke restavfall

Det er to årsaker til at vi innfører miljøavgift på glass og beger. For publikum i Rensåsen er det et ryddetiltak. Jeg har vært på flere festivaler og med glede sett hvilken umiddelbar virkning miljøavgiften har på festivalområdet. Den symbolske summen har en bevisstgjørende effekt på publikum. Det blir litt vanskeligere å miste glasset på bakken.

Men den viktigste grunnen til tiltaket er å oppnå høyere gjenvinningsgrad på avfallet fra Parken, sier Aamodt og får støtte av samarbeidspartneren Østbø.

– Et plastglass som trykkes ned i grusen eller gresset må sorteres som restavfall. Men om glasset leveres uskadd og i hel form, får vi 100 prosent gjenvinning, sier Knut-Ole Iversen fra Østbø.

Frank Andersen fra Ringnes er glad for at Parkenfestivalen har et langsiktig fokus på bærekraft.

– I Ringnes er vi opptatt av at emballasjen vi benytter samles inn igjen, resirkuleres og får nytt liv. At Parkenfestivalen deler vårt syn og tar dette på alvor er derfor veldig positivt, sier Frank og avslutter

– Ringnes leverer til mange festivaler i Norge og ser at dette har en god effekt.

Miljøavgift

Et plastglass koster 15 kroner. Neste gang du kjøper drikke leverer du inn glasset og får et nytt glass. Om du ikke vil kjøpe en ny drikke med en gang, får du en bong som du kan levere inn neste gang du skal kjøpe noe.

Gøran Aamodt understreker at dette ikke er innført som en ny måte å tjene penger på.

– Nei, det er viktig å få fram! Parkenfestivalen gir 100% av miljøavgiften til Kirkens bymisjon Bodø og deres viktige samfunnsarbeid. Vi håper publikum kjenner seg stolt når de med 15 kroner både tar vare på miljøet og mennesker i nærmiljøet.

– Bymisjonen er takknemlig for omtanken som vises fra Parken, Østbø og Ringnes når denne miljøavgiften doneres til vårt arbeid. Selv om vi ikke er en miljøorganisasjon så har bærekraft vært et fokus område bevist og ubevisst i 30 år. Ombruk og gjenbruk er et stort og viktig fokus både for Kirkens Bymisjon og for samfunnet, sier en takknemlig Lars Vestnes i Kirkens Bymisjon.

Bilde:

f.v. Lars Vestnes (Kirkensbymisjon), Gøran Aamodt (Parkenfestivalen), Knut-Ole Iversen (Østbø) og Frank Andersen (Ringnes)